Scuola: Viola Ardone incontra i ragazzi del Liceo Vittoria

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Dopo Roberto Saviano, con la sua lezione su Primo Levi, e il progetto 'La Normale va a Scuola' con i professori della Scuola Normale di Pisa, il programma di incontri online per gli allievi del Liceo Vittoria di Torino,, ma aperto a tutti, prosegue domani con Viola Ardone, autrice di 'Il treno dei bambini' (Einaudi), caso editoriale all'ultima Fiera del libro di Francoforte e in cima nelle classifiche italiane. L'incontro è trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Liceo Vittoria.

Gli incontri proseguiranno fino a giugno. Dall'11 maggio, inoltre, parte il progetto 'Open Literature: il digitale per il patrimonio letterario-umanistico e il patrimonio letterario-umanistico per il digitale', in collaborazione con l'Università di Torino, per sensibilizzare i giovani all'uso responsabile del web, incentivare la lettura e la riflessione critica. "Il periodo di chiusura che stiamo vivendo - dice la direttrice Marcella Bodo - ci spinge a dare il massimo per offrire ai ragazzi strumenti per allargare la loro conoscenza e il loro senso di cittadinanza". (ANSA).