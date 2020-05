Mail carabinieri è truffa informatica, l'Arma indaga

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Indagini in corso su un tentativo di truffa informatica che riguarda l'utilizzo illecito dei loghi dell'Arma dei carabinieri. Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto una mail che li invitava a collaborare con la Legione dei carabinieri di Piemonte e Valle d'Aosta per indagini su una frode bancaria, con tanto di allegati da aprire. "Si tratta di una comunicazione fraudolenta, che riporta in maniera illecita l'intestazione del Reparto dell'Arma", precisano i carabinieri. Le indagini sono affidate al Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Torino. (ANSA).