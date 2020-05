Fase 2: Torino regolamenta orario parchi, aperti 6-23

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Il Comune di Torino regolamenta l'orario per l'apertura di parchi e aree verdi avviata con la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. L'ordinanza, in vigore da domani, prevede la possibilità di fruire degli spazi verdi dalle 6 alle 23. "Il decreto del Governo - spiega l'assessore comunale all'Ambiente, Alberto Unia - ha previsto la riapertura di parchi e giardini per passeggiate e attività fisica individuale, per questo riteniamo che una regolamentazione oraria vada proprio nella direzione indicata dal Dpcm".

I parchi saranno dunque chiusi con ordinanza, non fisicamente, e per chi li utilizzerà al di fuori dell'orario sono previste sanzioni amministrative dai 400 ai 3 mila euro.

"In questi primi giorni ci sono stati molti controlli ed è emersa una situazione sotto controllo, in linea di massima c'è stato il rispetto delle distanze e non ci sono stati assembramenti - ha osservato ancora Unia -. L'unica problema che abbiamo constatato è nelle aree gioco per i bimbi, che in molti casi sono state utilizzate nonostante il divieto e nonostante siano chiuse. Già oggi abbiamo iniziato a fare il giro per rimettere nastri e cartelli dove sono stati strappati". (ANSA).