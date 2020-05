Fase 2: Gtt 'mezzi pubblici sicuri, cittadini li usino'

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - "Abbiamo messo in campo tutte le forze possibili e siamo orgogliosi del nostro personale e della nostra azienda che dal punto di vista organizzativo ha dato un'importante dimostrazione. Vogliamo convincere tutti i cittadini che il nostro è un servizio sicuro, i mezzi sono puliti e funzionano. Vogliamo che i cittadini tornino al più presto a usarli". A parlare è Giovanni Foto, amministratore delegato di Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, che in Commissione ha fatto il punto sui trasporti in questi primi giorni della Fase 2.

Foti ha ricordato alcune delle misure messe in campo, dalle mascherine a bordo al distanziamento sui mezzi e alle fermate, con la presenza di personale dell'azienda e vigili urbani per i controlli, "e la prima mattina - ha spiegato - sono stati coinvolti anche 40 tra funzionari e dirigenti, presenti alle fermate principali della rete per capire se ci fossero problematiche". Quanto all'utilizzo dei mezzi, ha confermato l'affluenza ancora bassa "con carichi medi del 10-20% e punte del 30-35% in particolare sulla linea 4. Numeri - ha detto Foti - coerenti con il resto del panorama nazionale e che contiamo possano crescere nei prossimi giorni". (ANSA).