Fase 2: delivery e take away, servizi anche da Cannavacciulo

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Servizio Delivery e Take Away.

Anche lo chef Cannavacciuolo, con i suoi Bistrot di Novara e Torino, si adegua ai tempi del coronavirus. Chi desidera a casa i classici della cucina napoletana e le sfiziose proposte del noto chef, può consultare da oggi il sito dei Bistrot e ordinare.

"Gli Chef Vincenzo Manicone a Novara e Nicola Somma a Torino, con le rispettive brigate sono all'opera nelle cucine dei Cannavacciuolo Bistrot con il desiderio di portare sulle tavole di casa, e in estrema sicurezza, l'emozione di un pranzo o una cena in un ristorante".

I servizi Delivery e Take Away sono di nuovo operativi da ieri in Piemonte, con la sola eccezione di Torino, dove l'attività è stata consentita dalla Regione a partire da sabato.

