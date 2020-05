Diciottenne uccise padre violento, potrà fare maturità

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Potrà fare la maturità il 18enne che nei giorni scorsi nel Torinese ha ucciso a coltellate il padre violento per difendere la madre da un'aggressione. Il ministero dell'Istruzione sta verificando se ci sono le condizioni per far svolgere l'esame. Sono stati avviati contatti con il preside della scuola frequentata dal ragazzo e con l'ufficio scolastico regionale del Piemonte e ha avviato un'interlocuzione con le commissioni parlamentari competenti per aggiornarle sugli sviluppi della vicenda.

Alex Pompa frequenta l'ultimo anno all'Itis Prever di Pinerolo. "Abbiamo valutato il curriculum del ragazzo - spiega il dirigente scolastico Rinaldo Merlone, che insieme al collegio docenti ha chiesto di consentire al diciottenne di fare la maturità - Ha sempre seguito le lezioni a distanza e ci sono gli elementi per ammetterlo all'esame di Stato. È un diritto garantito dalla Costituzione, a maggior ragione per un ragazzo che si trova in una situazione di disagio, è giusto che si confronti con la realtà sociale e non resti isolato. È una condizione possibile per chi si trova in ospedale, non vedo perché non dare anche a lui questa possibilità". (ANSA).