Ciclismo: doppietta dell'Astana nel Giro d'Italia Virtual

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - L'Astana ha vinto la 6/a frazione del Giro d'Italia Virtual di ciclismo, lunga 31,5 km e con un dislivello di 1.180 metri. L'arrivo in salita virtuale di Sestriere, parte finale di quella che sarebbe stata la 20/a tappa della corsa Rosa (Alba-Sestriere, dal lato di Briancon) ha premiato il team kazako, che dunque consolida il primato nella generale.

Jakob Fuglsang (1h06'04", miglior tempo individuale) e Alexey Lutsenko si sono imposti in 2h13'24", precedendo la Bardiani Cfs Faizanè di 5'47" e la Nazionale di 10'46". Nella generale l'Astana ha ora un vantaggio di 48'26" sul Team Jumbo-Visma, secondo, e di 1h00'43" sulla Androni Giocattoli-Sidermec, terza.

L'Astana si è aggiudicata anche la prova donne, con il tempo complessivo di 2h45'48", grazie alle prestazioni di Katia Ragusa - che ha fatto segnare il miglior tempo in 1h16'54" - e Liliana Moreno. Seconde le azzurre a 9'35", terza la Trek-Segafredo a 10'35". Quest'ultima squadra conserva la testa della generale, con 22'11" sulla Nazionale italiana e 1h00'56" sull'Astana.

Sabato appuntamento con la crono individuale finale sul tracciato della tappa 21 della corsa rosa, da Cernusco sul Naviglio a Milano, lunga 15,7 km e con un dislivello di 30 metri. (ANSA).