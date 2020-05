Torino: senza tetto davanti al Comune, prosegue il presidio

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Continua il presidio dei senzatetto di Torino che, dopo la chiusura del sito temporaneo di piazza d'Armi, ieri mattina si sono spostati in piazza Palazzo di Città in segno di protesta. Al momento sono una cinquantina le persone che dormono nei pressi del Comune con sacchi a pelo, tende e giacigli di fortuna. Questa sera diverse organizzazioni di volontariato e associazioni hanno portato loro pasti caldi. Per animare la piazza è in corso un concerto di strada spontaneo. (ANSA).