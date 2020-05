Tintarella in riva al lago, multe pesanti nel Canavese

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Multe fino a 500 euro per chi sosta al Lago Sirio o nell'area verde di Santo Stefano a Chiaverano, alle porte di Ivrea. Lo ha deciso il Comune dopo che ieri, nel primo giorno della 'fase 2', lago e area attrezzata sono stati presi d'assalto dai turisti. Benchè si possa uscire di casa solo per passeggiare, correre e per andare in bicicletta nel rispetto delle distanze tra le persone, ieri molti fruitori della zona sono stati sorpresi sulle panchine, nei prati o addirittura a prendere il sole sulle spiagge in riva al lago. Per queste ragioni il sindaco Maurizio Fiorentini ha firmato un'ordinanza che consente l'accesso al Lago Sirio e all'area attrezzata di Santo Stefano solo ed esclusivamente per il passaggio pedonale o per le attività motorie e sportive. (ANSA).