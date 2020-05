Rubavano autoradio, presa a Torino banda delle 'Volkswagen'

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Avevano appena spaccato il vetro di una Volkswagen Tiguan parcheggiata in via Genovesi, a Torino, per rubare il display autoradio navigatore al suo interno. Due persone, un uomo di 39 anni e una donna di 31, sono state arrestate dai carabinieri. Durante la perquisizione della loro auto, sono stati ritrovati altri quattro display, sempre marca Volkswagen, oltre a diversi strumenti da scasso utilizzati probabilmente per aprire altre auto. In corso accertamenti per verificare eventuali altri furti simili da parte della coppia.

