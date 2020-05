Fase 2: Piemonte, 15mila hanno scelto di viaggiare in treno

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Nel primo giorno della Fase 2 dell'emergenza coronavirus, in Piemonte, hanno viaggiato sui regionali di Trenitalia circa 15 mila persone, il 10% del numero quotidiano di viaggiatori del periodo precedente l'emergenza Covid-19, con un riempimento medio dei mezzi dell'11% dei posti disponibili. Il dato riguarda i 345 convogli regionali in circolazione da ieri in Piemonte per l'avvio della fase di ripresa, per la quale sono state attivate 150 nuove corse giornaliere, incrementate in accordo con la Regione.

"Al fine di garantire il distanziamento sociale a bordo treno - evidenzia una nota di Trenitalia - prosegue l'allestimento di tutta la flotta con marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per la salita e la discesa, indicazioni a terra per indicare ai passeggeri l'uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri. Sono state inoltre potenziate le attività di sanificazione e igienizzazione su tutti i treni".

Complessivamente, in tutta Italia da ieri sono operativi circa 3.800 treni regionali di Trenitalia. A questi si aggiungono 12 Frecce e 6 InterCity sui quali si registrano 4.300 viaggiatori, circa il doppio della scorsa settimana. (ANSA).