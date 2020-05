Coronavirus, Regione autorizza test sierologici privati

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - La Regione Piemonte autorizza i test sierologici a pagamento per i privati cittadini che vogliano scoprire se sono entrati in contatto con il Covid-19.

Lo ha annunciato l'assessore alla Salute, Luigi Icardi, rispondendo ad alcune interrogazioni in materia oggi nell'Aula virtuale del Consiglio regionale.

"La Regione - ha detto Icardi - farà i test sierologici sul personale sanitario avvalendosi della rete dei laboratori pubblici, obiettivo al quale ha destinato 6 milioni di euro.

Abbiamo chiesto di non estendere il test ai cittadini per non creare false aspettative o problemi. Abbiamo però permesso il test a pagamento nei laboratori privati per tutti, ma saranno autorizzati solo i test validati dal ministero. Sottolineo ancora una volta che questi test non hanno un valore diagnostico, ma solo di screening sulla popolazione". (ANSA).