Coronavirus: Piemonte conferma calo, solo 152 nuovi casi

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Nuovo segnale di rallentamento dei contagi da Coronavirus in Piemonte: l'incremento è stato oggi di 152 casi, dopo l'esito di ulteriori 5238 tamponi, rispetto a ieri. Il numero di vittime nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale è cresciuto di 30 unità, di cui 3 finora registrati nella giornata di oggi, e portano il totale dell'inizio della pandemia a 3.216. Si registrano 246 nuovi guariti, di cui 192 in provincia di Torino; in totale i pazienti dichiarati guariti nella regione sono 6564.

I ricoverati in terapia intensiva sono 155 (-6 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti 2307 (-84). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.861.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 181.316 , di cui 98.750 risultati negativi. (ANSA).