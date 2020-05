Bimbo cade in voragine in parco di Torino, salvato

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Un bambino di 5 anni è caduto in una voragine profonda quattro metri al Parco Dora di Torino ed è stato salvato dal padre che ha chiamato in aiuto alcuni passanti creando una catena umana per riportarlo in superficie. Dopo una notte in ospedale in osservazione il piccolo è stato dimesso.

Ieri il bambino stava passeggiando con il padre e la sorellina più piccola di lui nel primo giorno della fase 2 del'emergenza Coronavirus quando all'improvviso è caduto in una profonda buca, nascosta dall'erba.

Dopo il salvataggio avviato dal padre sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il 118. Il bambino è stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria, dove questa mattina è stato dimesso.

In corso le indagini per capire come si sia verificato l'incidente e come sia nata la buca nel centro del parco cittadino. (ANSA).