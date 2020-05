Bersaglieri: rinviati di un anno prossimi Raduni nazionali

(ANSA) - CUNEO, 05 MAG - L'emergenza coronavirus rallenta ma non ferma la corsa dei bersaglieri. Di fronte alle incertezze della pandemia, l'Associazione Nazionale dei fanti piumati ha rinviato di un anno i suoi raduni. Slitta di un anno dunque l'appuntamento di settembre a Roma, dove era previsto per celebrare il 150esimo anniversario della Breccia di Porta Pia, e di conseguenza vengono rinviati di un anno anche i raduni di Cuneo e di La Spezia.

"C'è grande rammarico per questa decisione, necessaria per l'impossibilità di svolgere il Raduno di Roma 2020 - dichiara Ottavio Renzi, presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri - ma rinnovo il nostro impegno, nei confronti delle amministrazioni cittadine di organizzare dei grandi raduni".

"Siamo purtroppo costretti a rinviare di un anno l'appuntamento con Cuneo a causa delle restrizioni e delle limitazioni che nei prossimi mesi caratterizzeranno le nostre vite per contenere l'epidemia da Covid-19 e che rendono impossibile garantire lo svolgimento il Raduno di Roma 2020", spiega Guido Galavotti, presidente del Comitato Organizzatore del Raduno Bersaglieri Cuneo 2021. "Nonostante lo slittamento - aggiunge - la macchina organizzativa del Raduno continuerà ad operare con impegno e con l'obiettivo di portare a Cuneo, nel maggio 2022, un evento ancora più grande ed atteso".

"È un arrivederci e non certo un addio - dicono il sindaco di Cuneo, Federico Borgna, e l'assessore alle Manifestazioni, Paola Olivero - Forti e uniti contro le avversità continuiamo a lavorare per regalare nel 2022 alla nostra Città, alla nostra Provincia Granda, e non solo, un indimenticabile Raduno".

(ANSA).