Tamponi e test, iniziate visite mediche Juve

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Al J Medical di Torino è cominciato il viavai dei giocatori della Juventus per sottoporsi ai tamponi per la ricerca del Coronavirus e visite mediche di rito prima del ritorno agli allenamenti in campo. I primi ad arrivare sono stati Bernardeschi, Cuadrado, Pinsoglio, Bonucci e Ramsey. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni visite test fisici per tutti gli altri, compresi i giocatori che ancora devono rientrare a Torino dopo avere trascorso le ultime settimane all'estero.

