Fase 2: Torino si risveglia nel traffico, torna ora di punta

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Torino si è risvegliata nel traffico: stamani le auto sono tornate a sfrecciare in grande quantità per le strade del centro storico in quella che, con l'inizio della Fase 2, è ridiventata l'ora di punta. A marcare la differenza rispetto all'epoca pre-Coronavirus sono i negozi, che restano chiusi con la sola eccezione dei minimarket e qualche bar e caffetteria che praticano il food delivery.

Quasi tutti i passanti, in strada, indossano la mascherina.

Runner e proprietari di cani non hanno perso tempo e da subito hanno rimesso piede nel Parco del Valentino, che settimane di chiusura al pubblico hanno trasformato in una foresta lussureggiante. Che la Fase 2 non sia un "liberi tutti" lo ricordano gli agenti della polizia che, verso piazza Vittorio Veneto, controllano un ragazzo con lo zainetto e gli fanno firmare l'autocertificazione. Alla stazione ferroviaria di Porta Nuova il numero dei viaggiatori, sia in partenza che in arrivo, è relativamente modesto. Su autobus e tram sono presenti pochi passeggeri.