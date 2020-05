Fase 2: Torino, riaperte da oggi anche le aree cani

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Non solo i parchi, oggi a Torino riaprono anche le aree cani che, in base a un'ordinanza emessa nei giorni scorsi dalla sindaca Chiara Appendino, prevedono una serie di misure per garantire la sicurezza dei frequentatori. Le regole sono ingresso solo con mascherina, mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri, 15 minuti di permanenza e numero massimo di persone e animali variabile a seconda dell'ampiezza dell'area.

Per la consigliera comunale M5S Chiara Giacosa si tratta di "uno sforzo dell'amministrazione che consentirà ai nostri cani di poter tornare liberi a correre e giocare. Polizia municipale e Guardie Ambientali vigileranno affinché vengano rispettate le prescrizioni dell'ordinanza che - ricorda su Facebbok - dispone anche l'immediata chiusura di quelle aree cani in cui verranno accertate reiterate modalità di utilizzo differenti a quanto disposto". (ANSA).