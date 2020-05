Torino, oltre 400 vigili impegnati nei controlli

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Sono oltre 400 gli agenti della polizia municipale impegnati oggi a Torino nei controlli per il primo giorno della Fase 2. A renderlo noto il comandate Emiliano Bezzon. Questa mattina, in particolare, sono state impegnate 119 pattuglie, per un totale di 238 agenti, 47 delle quali nei mercati cittadini, compreso quello di Porta Palazzo appena riaperto.

Dieci le pattuglie nei parchi della città, di nuovo aperti al pubblico, 52 quelle destinate a controlli in strada e negli esercizi commerciali per il rispetto delle disposizioni relative al contenimento del contagio da coronavirus. Altre 10 hanno invece effettuato servizi di presidio fisso alle fermate delle linee Gtt come previsto dalle nuove disposizioni per la sicurezza dei mezzi pubblici.

Le stesse attività di controllo, tranne quelle nelle aree mercatali aperte solo la mattina, saranno svolte nel pomeriggio, mentre in orario notturno saranno impegnate 18 pattuglie. Il comandante Bezzon ricorda inoltre che gli agenti della polizia municipale, insieme ai controlli 'anti-Covid', continueranno a garantire i servizi ordinari. (ANSA).