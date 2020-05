Fase 2: Riparti Piemonte, approvato disegno legge da 800mln

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - E' arrivata nel tardo pomeriggio, con qualche ora di ritardo rispetto a quanto pianificato, l'approvazione del disegno di legge Riparti Piemonte da parte della giunta regionale. Lo annuncia il governatore Alberto Cirio in video conferenza. Il provvedimento contiene "le misure per mettere benzina in questa nostra Regione che ha bisogno di ripartire".

Il provvedimento è composto di sessanta articoli e stanzia oltre 800 milioni di euro per la ripartenza del Piemonte, oltre a una serie di disposizioni che semplificano le procedure con cui confrontarsi con la pubblica amministrazione. Ben 437 milioni di euro sono fondi della Regione Piemonte, 354 sono fondi europei, 18 milioni sono la quota del fondo sanitario che spetta alla Regione Piemonte. (ANSA).