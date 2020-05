Da Torino in treno verso il sud, niente ressa

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Niente ressa alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova in occasione della partenza del primo dei due Frecciarossa della giornata diretti verso il Sud. Il convoglio è partito alle 8:40 con ancora dei posti disponibili: si è poi riempito - informa Trenitalia - dopo l'arrivo a Milano Centrale.

Per allinearsi alle disposizioni anti Coronavirus sono stati messi in vendita, per i due Frecciarossa, solo la metà dei posti. Non risultano, al momento, segnalazioni di disagi da parte dei passeggeri. (ANSA).