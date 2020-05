Fase 2: Commissione su 'Riparti Piemonte', ma testo non c'è

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - La I Commissione del Consiglio regionale si è riunita questo pomeriggio in videoconferenza per affrontare il provvedimento 'Riparti Piemonte' annunciato dalla Giunta Cirio, ma il testo non era stato ancora approvato dall'esecutivo. L'assessore ai rapporti con il Consiglio, Maurizio Marrone, ha aperto i lavori spiegando che "si pensava di concludere per l'ora di pranzo ma le interlocuzioni di alcuni assessori con le parti sociali non hanno permesso di votare il testo, che verrà approvato oggi".

"Abbiamo dato disponibilità al presidente Cirio - ha osservato il capogruppo Pd, Domenico Ravetti - per affrontare questo percorso con responsabilità. Siamo disponibili a far approdare il provvedimento in Aula rapidamente, però vogliamo il documento. Che oggi dopo le conferenze stampa non si abbia ancora il documento è grave". "Siamo venuti a conoscenza del provvedimento - ha detto il pentastellato Sean Sacco - con una conferenza stampa, prima di discuterne non solo in Consiglio, ma anche in conferenza dei capigruppo. Mi sarei aspettato di vedere il testo prima della conferenza stampa annunciata oggi pomeriggio".

"Ci sono già le campagne social che spiegano a chi arriveranno i fondi - ha detto il capogruppo Luv, Marco Grimaldi - ma non c'è il provvedimento in Commissione. Chiedo di sospendere la Commissione, è inutile proseguire".

"Avreste potuto fare da soli - ha sostenuto Silvio Magliano (Moderati) - in queste condizioni non si capisce perché chiedere il gruppo di lavoro". (ANSA).