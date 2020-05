Coronavirus: Paola Gianotti consegna mascherine a ospedali

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Paola Gianotti, l'atleta eporediese che detiene 3 Guinness World Record tra cui l'essere la donna più veloce del mondo ad aver circumnavigato il globo in bici, ha consegnato oggi 10.600 mascherine chirurgiche all'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino (6.000) e all'ospedale di Ivrea (5.600), grazie alle donazioni ricevute durante il suo record solidale.

Nei giorni scorsi, l'atleta ha pedalato per 12 ore in casa sui rulli per raccogliere i fondi per acquistare migliaia di mascherine chirurgiche per gli ospedali e ha messo all'asta anche la bicicletta con cui ha attraversato il Giappone da nord a sud.

La consegna è avvenuta alla presenza di Giovanni La Valle, Commissario della Città della Salute di Torino, e di Franca Fagioli, direttore del Dipartimento Patologia e cura del bambino Regina Margherita, grazie alla collaborazione di Cristina Doimo.

La pedalata è stata trasmessa in diretta per tutte le 12 ore sui suoi canali social dove sono intervenuti oltre 30 campioni e giornalisti per sostenere il progetto come Federica Brignone, Paolo Bettini, Massimiliano Rosolino, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Alessandro Ballan, Davide Cimolai, Norma Gimondi. (ANSA).