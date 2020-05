Chiude presidio emergenza freddo, protestano senzatetto

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Protesta davanti al Comune di Torino: questa mattina una ventina di persone si è radunata per un sit-in contro la chiusura del presidio temporaneo per l'emergenza freddo di piazza d'Armi. Si tratta di persone senza fissa dimora, che denunciano la mancanza di spazi adeguati dove andare, considerata la chiusura di oggi e la situazione di emergenza sanitaria. Sul posto la polizia monitora la situazione. La protesta pacifica è iniziata in piazza d'Armi per poi spostarsi in piazza Palazzo di Città. (ANSA).