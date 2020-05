Al via iscrizioni Tff, in programma omaggio a Tornabuoni

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Dal 5 maggio fino al 4 settembre sono aperte le iscrizioni per la selezione dei film che parteciperanno al 38/o Torino Film Festival che si terrà dal 20 al 28 novembre e che vedrà un omaggio alla giornalista Lietta Tornabuoni.

"L'edizione di quest'anno sarà molto influenzata dell'emergenza mondiale Covid-19 - dicono Stefano Francia di Celle e Fedra Fateh, direttore e vicedirettore del Tff -. In questo momento in cui la resilienza diventa uno dei valori più importanti, pensiamo che il cinema, con la sua pluralità di voci, possa ben raccontare tutte le sfaccettature dell'umanità, grazie a un nuovo modo di collaborare basato sulla diversità e sull'innovazione". Per inviare i film per la selezione occorre compilare il formulario online sul sito del Tff. A curare l'omaggio dal titolo 'Lietta Tornabuoni inviata ai festival', realizzato con La Stampa, sarà la collega Natalia Aspesi. "All'inizio Lietta ed io venivamo mandate ai festival per fare la parte frivola, e ci divertivamo tantissimo, eravamo molto amiche, ma lei, più giovane di un paio di anni, era la mia generosa maestra. Poi Lietta diventò il critico de La Stampa, una vera forza!". (ANSA).