71° Superga, bandiere e striscioni al Filadelfia

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Nel giorno del 71° anniversario della tragedia di Superga, il 'Filadelfia', il mitico stadio granata ricostruito pochi anni fa e che conserva parti di muri e gradinate storiche, ha riaperto oggi, dopo il lockdown, per la commemorazione degli Invincibili ma solo per la messa che celebrerà nel pomeriggio, senza tifosi, il cappellano granata don Robella. Oggi l'erba del campo è stata rasata per consentire gli allenamenti individuali e scaglionati, ammessi nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus e che dovrebbero riprendere a metà settimana.

Su quel che resta della vecchia gradinata sono stati appesi, già ieri, due striscioni sotto la gigantografia del Grande Torino con le scritte "4/5/1949 solo il Fato li vinse" e "Grande Torino in eterno vincerai, Chi è leggenda non muore mai.

Davanti al 'Filadelfia' passa qualche tifoso, giusto il tempo di una foto, di un pensiero alla squadra leggendaria distrutta dal destino nel '49, di una sbirciata al'interno dello stadio, mentre tutto attorno, ai balconi e sui pali dei cartelli stradali si moltiplicano le bandiere granata. (ANSA).