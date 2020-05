Delivery della droga, arrestato spacciatore

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Anche lo spaccio di sostanze stupefacenti cambia ai tempi del Coronavirus. Un ventinovenne è stato arrestato ieri per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri di Nichelino (Torino) perché consegnava dosi di droga a domicilio. L'uomo è stato fermato a piedi nelle vie del centro, poco dopo aver venduto eroina a un quarantacinquenne. In tasca aveva 220 dosi pronte per la consegna a domicilio, vista l'impossibilità per i clienti a uscire di casa nel periodo di emergenza sanitaria, e 550 euro in contanti. Anche il cliente è stato segnalato alla Prefettura. Non è il primo caso di spaccio a domicilio scoperto nel torinese ai tempi del Coronavirus: solo tre giorni fa la polizia ha arrestato tre persone considerate parte di una rete di spaccio di hashish a domicilio. (ANSA).