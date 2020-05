Calcio: Juve richiama giocatori stranieri all'estero

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Dopo l'ok del Viminale per la ripresa degli allenamenti, la Juventus ha dato indicazione ai 9 giocatori stranieri ancora all'estero di organizzarsi per rientrare a Torino. E' quanto si apprende dalla società bianconera.

Al rientro dovranno osservare i 14 giorni della quarantena, secondo le disposizioni del governo. Per quel che riguarda i giocatori in Italia, la Continassa sarà pronta ad accoglierli per gli allenamenti individuali e scaglionati, tra martedì e mercoledì prossimi. (ANSA).