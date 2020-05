Appendino, finora torinesi un esempio virtuoso

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Nell'emergenza Coronavirus finora "Torino ha dimostrato di essere un esempio virtuoso da cui c'è molto da imparare". A dirlo, alla viglia della Fase 2, la sindaca Chiara Appendino in un post su Facebook nel quale sottolinea che "la Fase 1 è stata un fulmine a ciel sereno, che ha significato per troppe persone nel peggiore dei casi, lutti e malattia, nel migliore solitudine, isolamento, disagio psicologico, crisi economica e una grande nube scura sul futuro.

Ma i torinesi hanno reagito nel migliore dei modi possibili". La sindaca sottolinea dunque che "i torinesi hanno rispettato le regole, hanno dimostrato ancora una volta rara generosità e dato vita a iniziative di solidarietà che non dimenticheremo mai. Hanno fatto "quadrato intorno alle famiglie in difficoltà, lottato fino all'ultimo per tenere in piedi le loro aziende, si sono messi a disposizione con centinaia di iniziative di solidarietà". E rilancia l'appello a non dare retta "a quelli che vi dicono che i cittadini non rispettano le regole, che siamo una banda di menefreghisti e che serve l'Esercito a presidio di ogni via. Non è così - ribadisce la sindaca Appendino -. Qualcuno che non ha rispettato le regole c'è stato, è vero - conclude - ma è stata un'esigua minoranza". (ANSA).