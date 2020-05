Orso sulle alture di Villadossola, distrutte sei arnie

(ANSA) - VILLADOSSOLA, 02 MAG - Ha distrutto sei arnie, lasciando una traccia innegabile della sua presenza. A pochi giorni dalla cattura in Trentino di M49, un altro orso si gode la libertà sulle alture di Villadossola con incursioni che si spingono sempre più vicino ai centri abitati.

Già nel giugno dello scorso anno, l'animale aveva passeggiato nel giardino di un paio di villette a Preglia, una frazione di Crevoladossola. Alcuni ciuffi di pelo e una goccia di sangue avevano confermato si trattasse di un orso, probabilmente lo stesso che qualche mese prima era stato avvistato nella valle di Binn, in una zona della Svizzera al confine col Piemonte.

Ora un nuovo raid. "Le impronte sono di un orso", conferma la Polizia provinciale del Verbano Cusio Ossola, accorsa sulle alture di Villadossola (VCO). "Abbiamo posizionato delle fototrappole, speriamo di individuarlo", spiega il comandante della Polizia provinciale, Riccardo Maccagno. Le ricerche sono iniziate ma potrebbero non essere facili: per catturare M49 ci sono voluti ben nove mesi. (ANSA).