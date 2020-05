Fase 2: Piemonte, al via lunedì anche toelettatura animali

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Lunedì riapriranno in Piemonte anche le attività di toelettatura per animali domestici, chiuse in tutta Italia a causa dell'emergenza Coronavirus.

"La categoria dei toelettatori per animali - commenta il consigliere regionale leghista Andrea Cane - è censita al codice Ateco 96, come parrucchieri ed estetisti, e nel mare magnum dei decreti e delle ordinanze è stata dimenticata nelle attività di pubblica utilità, cui di diritto appartiene. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, ho sollecitato il presidente Alberto Cirio, che ringrazio per aver anticipato la riapertura di questa categoria durante la diretta odierna".

"Ulteriori dettagli - spiega - verranno specificati nell'ordinanza regionale che verrà firmata oggi. Quando mi sono fatto portavoce delle istanza di questa categoria non ho pensato solo ai nostri animali da compagnia, ma anche a tutti i preziosi compagni di vita dei non vedenti, ipovedenti e disabili, ai cani impegnati nella pet therapy o che sostengono nel quotidiano anziani e persone a ridotta mobilità. Non sempre si se ne può garantire l'igiene adeguata, e l'arrivo della primavera porta l'aumento dei parassiti".

"Questi servizi - aggiunge - sono sottoposti a norme igieniche e di sicurezza da sempre, basterà adeguare l'accettazione e la consegna con il mantenimento delle distanze e l'adozione degli idonei dispositivi. Spero che l'iniziativa piemontese serva a normalizzare la situazione in tutta Italia".

(ANSA).