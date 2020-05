Fase 2: navigazione sul Lago Maggiore sarà in sicurezza

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Navigazione Lago Maggiore, la società che gestisce il servizio traghetto Intra - Laveno e quello nel Golfo Borromeo che consente il collegamento anche con le Isole Borromee, si sta attrezzando in vista della riapertura a partire dal 4 maggio di molte attività, con la tutela e la formazione dei personale.

Innanzitutto a bordo dei mezzi sono stati creati appositi cartelli per dare le informazioni necessarie ai turisti che potranno salirvi solo se muniti di mascherina e guanti. I posti a sedere saranno resi disponibili nel rispetto della distanza di sicurezza e la portata delle navi verrà rivista per evitare assembramenti; inoltre, traghetti e battelli continueranno ad essere sanificati quotidianamente. "Affrontiamo la fase 2 con tutte le misure di sicurezza a garanzia della salute dei clienti e del personale, che ha tutti i dispositivi necessari ad operare con la giusta serenità, oltre che le adeguate competenza specifiche - afferma il direttore Gian Luca Mantegazza - la situazione è in costante evoluzione e da parte nostra continueremo a monitorare l'adeguatezza del servizio, pronti ad intervenire con correttivi in qualsiasi momento". (ANSA).