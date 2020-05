Droga: 30 chili marijuana su tir dalla Francia, 2 arresti

(ANSA) - TORINO, 2 MAG - Scaricavano 30 chili di marijuana, in sacchetti di alluminio, da un Tir proveniente dalla Francia, per nasconderli in una macchina parcheggiata a bordo strada. L'autista del Tir, un romeno di 47 anni, abitante a Torino, e il destinatario del prezioso carico, un italiano di 51 anni, abitante a Torino, sono stati arresati questa notte dai carabinieri vicino all'interporto S.I.TO. di Orbassano (Torino).

Lo scambio di droga è stato scoperto durante i controlli per il rispetto delle prescrizioni connesse all'emergenza coronavirus. Il trafficante italiano quando ha visto i carabinieri avvicinarsi ha tentato di disfarsi dei 14 sacchetti, ma è stato bloccato assieme all'autista. La marijuana é stata sequestrata; l'autista aveva in tasca circa 5.000 euro. Entrambi gli arrestati hanno riferito di aver ricevuto il "lavoro" da due sconosciuti che li hanno ingaggiati. L'autista ha aggiunto che la persona che gli ha commissionato il viaggio gli ha anche dato i soldi per un’eventuale multa per l'emergenza sanitaria. La droga era nascosta tra i cuscinetti in ferro che l'autista trasportava per conto di un’azienda torinese.(ANSA).