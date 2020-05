Coronavirus:morti Piemonte ancora in calo,ma salgono contagi

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Tornano ad aumentare, in Piemonte, i contagi da coronavirus, mentre le vittime sono ancora in calo.

Questo il quadro dell'emergenza tracciato questa sera dall'Unità di crisi regionale, che comunica 33 decessi, 17 dei quali registrati nella giornata di oggi, e 550 contagi. Dall'inizio dell'epidemia, il totale sale quindi a 3.144 vittime e 27.317 contagiati.

I guariti sono 272 in più di ieri, per un totale di 5.944 piemontesi che hanno sconfitto il virus. In via di guarigione altre 2.512 persone. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, che sono 178, uno in meno rispetto a ieri, mentre in isolamento domiciliare ci sono ancora 13.052 persone.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 170.109 , di cui 92.136 risultati negativi. (ANSA).