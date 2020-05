Coronavirus: contagi in Rsa, due inchieste procura Verbania

(ANSA) - VERBANIA, 02 MAG - La Procura di Verbania ha aperto due inchieste sulla casa di riposo di Premosello Chiovenda, in Val d'Ossola. Una riguarderebbe la situazione contagi e l'altra aspetti amministrativi.

Le inchieste sono condotte dalla squadra di polizia giudiziaria dei carabinieri e dalla Guardia di Finanza, coordinate dal procuratore Olimpia Bossi, e dal sostituto procuratore Nicola Mezzina.

L'iniziativa è partita dagli esposti dei parenti di alcuni ospiti della casa, dove i contagi sono stati numerosi.

"Sono sbigottito dalla fuga di notizie", commenta Giuseppe Monti, sindaco di Premosello Chiovenda e responsabile della Rsa del paese. "C'è un'indagine nata da un esposto contro ignoti fatta da un parente di un ospite", dice Monti, aggiungendo anche che ''i carabinieri forestali stanno indagando per questioni edilizie. Stanno facendo accertamenti sul reparto in costruzione. Quando sarò ascoltato spiegherò che c'è chi sta remando contro. Probabilmente diamo fastidio a qualcuno. Sono certo che l'aver costruito un reparto Covid pubblico in 30 giorni ha sicuramente dato fastidio''. (ANSA).