Coronavirus: carabinieri consegnano pc a studenti

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Il centro di formazione dei salesiani di San Benigno Canavese ha acquistato dieci personal computer portatili da assegnare in comodato d'uso ad altrettante famiglie dei propri allievi in difficoltà con la formazione a distanza.

I computer sono stati consegnati dopo un bando e una graduatoria, che ha tenuto conto di situazione economica, svantaggio personale, connessione a internet e condotta degli allievi. Partner dell'iniziativa è stata l'Arma dei carabinieri: i militari delle compagnie di Chivasso, Venaria e Ivrea hanno consegnati i pc ai legittimi destinatari in un territorio che va da Lessolo a Ciriè, da Settimo Torinese a San Giorgio. (ANSA).