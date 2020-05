Coronavirus: Piemonte migliora, in calo morti e contagi

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - Sono 25 i decessi, di cui 12 registrati oggi, e 314 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale. I dati, i migliori da alcune settimane nella regione, confermano il trand in calo dell'ultima settimana. Una buona notizia in vista dell'avvio della Fase 2, lunedì 4 maggio, come i 396 guariti in più rispetto a ieri, che porta il totale a 5.672, e i 17 ricoverati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri, per un totale di 179 pazienti.

Il bilancio dall'inizio dell'emergenza è di 3.111 decessi e di 26.767 contagi in Piemonte, dove i tamponi diagnostici finora eseguiti sono stati 164.053, di cui 88.339 risultati negativi.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.807. (ANSA).