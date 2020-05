1 maggio: in prima linea da febbraio, il grazie di Humanitas

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - Un video corale, per ringraziare medici, infermieri, oss e staff da oltre due mesi impegnati sul fronte della cura al coronavirus negli ospedali di Torino, Rozzano, Bergamo, Milano e Castellanza. E' l'iniziativa del Gruppo Humanitas in occasione del primo maggio. Un inno al coraggio e alla dedizione che hanno reso possibile fronteggiare la pandemia, adeguando in tempo record strutture e competenze professionali, ma anche un ricordo dedicato a tutti i pazienti curati e ai colleghi che sono mancati. (ANSA).