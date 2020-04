Psr, 30 milioni per agro-ambiente e giovani

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Circa 30 milioni di euro verranno impiegati per coprire le nuove esigenze dell'agro ambiente, l'indennità compensativa e il lavoro dei giovani agricoltori, grazie alla modifica del Psr (Piano di sviluppo rurale) approvata oggi dalla Giunta del Piemonte.

"Sono felice di aver potuto mettere a frutto gli anni di lavoro come eurodeputato nella commissione Agricoltura del Parlamento Ue - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio -. Riuscire a ottenere il via libera di Bruxelles per questa rimodulazione era infatti indispensabile per attivare le misure fondamentali per migliaia di aziende del territorio".

"Sebbene nelle misure degli interventi interessati non abbiamo trovato più fondi disponibili - spiega l'assessore all'Agricoltura, Marco Protopapa - siamo riusciti ad ottenere una rimodulazione dei contributi Ue ancor prima dell'emergenza, ed ora riapriremo i tavoli per altre misure per gli importi ancora a disposizione. Il provvedimento di modifica approvato oggi - aggiunge l'assessore - aveva lo scopo di concentrare i finanziamenti su alcune operazioni centrali del Psr per distribuire velocemente liquidità alle aziende agricole. A breve verranno infatti pubblicati i bandi regionali 2020 sulle misure 'a superficie' del Psr". (ANSA).