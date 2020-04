Papà e bimbo 9 anni creano canzone 'Milioni di supereroi'

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Ricordare tutti gli eroi che combattono l'emergenza in prima fila e sostenere economicamente le strutture sanitarie. Con questo obiettivo nasce la canzone Milioni di Supereroi, un dialogo tra padre e figlio, nato dalla penna di Paolo Carminati, imprenditore torinese, e di suo figlio di 9 anni. Il brano sarà presto ascoltabile gratuitamente su Spotify e potrà essere scaricato su iTunes: tutti i proventi dei download, dei diritti d'autore ed editoriali saranno totalmente devoluti a favore di "Specchio dei Tempi - La Stampa" per sostenere gli interventi a supporto dell'emergenza Coronavirus.

La canzone è già disponibile su Youtube e in ogni condivisione sui social network, i musicisti inviteranno ad effettuare una donazione sull'IBAN IT67 L0306909 6061 0000 0117 200 destinato allo Specchio dei Tempi e con causale "Milioni di Supereroi".

"In questi giorni di quarantena ho scritto una canzone che racconta le emozioni che proviamo in questo periodo così difficile e strano", spiega Paolo Carminati, responsabile di Ennova. "Nasce dalle parole e dai pensieri di mio figlio Federico, di nove anni: come spesso accade, sono i bambini che spiegano le cose a noi".

Il brano è stato suonato, arrangiato e cantato attraverso la modalità "da remoto": ogni musicista ha preso parte al progetto rimanendo sicuro a casa propria. "È stata un'esperienza nuova anche questa modalità di lavoro e grazie all'impegno e alla passione di chi ha preso parte al progetto siamo riusciti a dare vita ad un brano in grado di raccontare le emozioni che volevo trasmettere", conclude Carminati. (ANSA).