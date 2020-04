Lampade abbronzanti, solo 1 su 4 conforme a legge

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Nei centri estetici del Piemonte controllati da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) solo 1 lampada abbronzante su 4 è risultata conforme alle norme per quanto riguarda le radiazioni ultraviolette. Lo rivela il rapporto pubblicato dall'agenzia relativo a 123 apparecchi per l'abbronzatura artificiale esaminati in tutte le province, tranne che nel Vercellese, nel corso del 2019.

I controlli, disposti a seguito delle richieste presentate dalle Asl hanno riguardato una trentina di centri estetici a campione, dove sono state analizzate le radiazioni emesse dai letti ad alta e bassa pressione, dalle docce solari ad alta e bassa pressione e dalle poltrone ad alta pressione. Le "non conformità" riguardano la frequenza delle radiazioni ultraviolette e i limiti delle dosi ammesse.

"Dall'analisi dei dati misurati, - si legge nel rapporto di Arpa - è emerso che solo il 26% degli apparecchi (corrispondente ad un totale di 36, di cui 15 ad alta pressione e 21 a bassa pressione) risulta conforme alla norma tecnica. Si evidenzia pertanto - sono le conclusioni - il persistere di una diffusa non conformità degli apparecchi abbronzanti attualmente presenti nei centri estetici della regione, potenziale causa di esposizioni indebite".

L'ultimo rapporto, in sostanza, conferma le irregolarità riscontrate nelle precedenti indagini di Arpa. (ANSA).