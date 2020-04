Fase 2: confronto col governo, slitta il Riparti Piemonte

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Slitta l'approvazione in giunta del disegno di legge 'Riparti Piemonte', inizialmente prevista per oggi, con cui la Regione intende stanziare 800 milioni di euro per la ripartenza dell'economia. Secondo quanto si apprende, il governo ha infatti chiesto alle Regioni di anticipare una parte dei fondi europei per finanziare le politiche nazionali. Sulla questione è in corso un confronto con Palazzo Chigi alla luce del quale il piano dovrà essere rimodulato sulla base delle risorse effettive a budget. Di qui il rinvio in giunta del disegno di legge. (ANSA).