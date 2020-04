Droga: trasforma casa in market stupefacente h24, arrestato

(ANSA) - TORINO, 30 APR - I carabinieri hanno arrestato un pusher che nella sua abitazione, a Torino, gestiva un market della droga h24. Si tratta di un uomo di 37 anni, disoccupato, al quale sono stati sequestrati oltre 2 chili di marijuana, due bilancini, una macchina per il confezionamento delle dosi e due telefoni cellulari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i clienti arrivavano anche dalla cintura di Torino, in particolare da Chieri, per acquistare e consumare la droga nell'abitazione. Le telefonate ricevute sul cellulare dell'arrestato sono oggetto di investigazione per individuare i clienti ed eventuali complici.

(ANSA).