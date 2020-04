Coronavirus: Nosiglia benedice reparto Covid-19 Cottolengo

(ANSA) - TORINO, 30 APR - L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha benedetto il nuovo reparto per malati Covid19 presso l'Ospedale Cottolengo. La struttura, dedicata a Giovanni Paolo II, conta 4 letti di terapia sub-intensiva e 1 letto di terapia intensiva, ed è stata realizzata grazie a donazioni private e con strumentazioni messe a disposizione dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Dal 4 maggio accoglierà pazienti segnalati dall'Asl.

Nosiglia ha ringraziato la Piccola Casa della Divina Provvidenza "che ha continuato a tutto campo a svolgere il servizio di carità, in particolare verso le persone più fragili, anche in questo tempo così difficile". "Il nuovo servizio - ha sottolineato il padre generale della Piccola Casa, don Carmine Arice - oltre ad offrire una risposta immediata all'emergenza sanitaria, esprime bene la scelta peculiare del Cottolengo di offrire cure a tutte le persone, ed anche di accompagnare nel fine vita. Nelle settimane di pandemia è capitato che alcuni malati, soprattutto anziani e fragili, non abbiano trovato posto negli ospedali per le cure necessarie".

"Il nuovo reparto - ha sottolineato evidenzia il direttore generale dell'Ospedale, Gian Paolo Zanetta - è stato realizzato in tempi rapidissimi e rende ancora più robusto l'impegno che il Presidio sanitario, fin dall'inizio dell'emergenza, ha assunto nella lotta contro il Covid". (ANSA).