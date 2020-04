Coronavirus: Cgil e Uil Asl TO3, leso diritto manifestare

(ANSA) - TORINO, 30 APR - I lavoratori dell'Asl TO3 non hanno potuto partecipare al Flash Mob organizzato in tutta la regione da Fp Cgil e Uil Fpl. Lo denunciano le due organizzazioni.

"Oggi è stato leso il diritto costituzionale ai lavoratori di manifestare il loro dissenso verso le politiche adottate dalla Regione", affermano i sindacati. L'Asl TO3 - spiegano - non ha concesso il diritto di assemblea ai lavoratori, malgrado le rassicurazioni offerte dai sindacati: momento più di 15-20 partecipanti, svolgimento all'aperto davanti ai presidi sanitari, mascherine chirurgiche, distanziamento. Lo stesso parametro non è stato però utilizzato dall'azienda l'11 aprile, quando il parcheggio antistante l'ospedale di Rivoli si è riempito di mezzi e uomini in divisa, come è avvenuto in tutte le altre aziende".

I delegati sindacali di Cgil e Uil in queste ore stanno disponendo cartelloni, striscioni e bandiere davanti alle sedi dell'ASL TO3, per manifestare tutto il dissenso dei lavoratori verso la sospensione dei loro diritti (orari di lavoro, turni massacranti, diritto alla sicurezza e diritto alla libertà di manifestazione, riconoscimento del loro ruolo e della giusta retribuzione). Fp Cgil e Uil Fpl hanno lanciato l'hashtag #inSILENZIOcomelaREGIONE (ANSA).