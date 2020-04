Torino 'mobilità dolce', nei controviali a 20 kmh

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Incentivare la mobilità 'dolce e sostenibile', compresa quella casa-lavoro dei dipendenti comunali ai quali verrà conteggiata come orario di lavoro se sceglieranno questa modalità. Questo l'obiettivo del piano per la mobilità per la Fase 2 della Città di Torino illustrato in Commissione dall'assessora Maria Lapietra.

"Non vogliamo demonizzare l'uso dell'auto ma non vogliamo incentivarlo", ha sottolineato presentando alcune iniziative che l'amministrazione vuole mettere in campo, a cominciare dalle scuole 'car-free', con i primi interventi a settembre a San Salvario e Vanchiglia.

Più nell'immediato, ha annunciato Lapietra, dal 4 maggio si partirà con la realizzazione dei controviali a 20 km/h per incentivare l'uso della bicicletta, partendo da 4 km in entrambe le direzioni su corso Francia. Allo studio, poi, soluzioni per la moderazione del traffico con isole ambientali e aree delimitate dai corsi di scorrimento a 50 km/h. Per favorire lo sharing, ha poi spiegato Lapietra, "abbiamo chiesto ai gestori di aumentare il perimetro possibilmente a tutta la città e anche oltre i confini cittadini e di pensare a tariffe differenziando l'offerta anche per l'affitto a medio termine". (ANSA).