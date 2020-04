Reggia Venaria e teatri, facciamo luce tutti insieme

(ANSA) - TORINO, 29 APR - La Venaria Reale, il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, il Teatro Regio Torino, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, il Teatro Concordia - Fondazione Via Maestra - Venaria Reale sono chiusi al pubblico, ma continuano la loro programmazione di eventi e iniziative per un pubblico che sempre più numeroso segue le diverse attività proposte in streaming, in attesa della loro riapertura. In particolare, per le domeniche 3 e 10 maggio, dalle 17, condivideranno le loro piattaforme social per proporre congiuntamente l'iniziativa Facciamo luce tutti insieme: in diretta streaming dalla Galleria Grande della Reggia di Venaria, sarà possibile seguire una serie di concerti, letture recitate e performance teatrali registrate su vari temi.

L'intento ha subito raccolto l'adesione e registrato l'entusiasmo di tutte le direzioni coinvolte: si tratta infatti di un'iniziativa simbolica e concreta al tempo stesso con l'obiettivo di condividere idee e attività da parte di diverse istituzioni culturali del territorio per un rilancio di progetti culturali comuni, con rimandi e scambi reciproci di suggestioni e di pubblico. (ANSA).