Palazzo torinese del '37 ceduto per 60 milioni

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Un'altra importante operazione immobiliare si è conclusa nel centro di Torino: Kryalos SGR ha ceduto per 60 milioni di euro il palazzo di via Gramsci 7, che aveva acquistato nel settembre 2018 attraverso Perseus, Fondo di investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso interamente sottoscritto da Attestor Limited. Nell'immobile ha attualmente sede anche la Bim (Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione).

Secondo fonti finanziarie, l'acquirente sarebbe Invesco limited, la società di gestione degli investimenti quotata alla borsa di New York che ha sede ad Atlanta.

L'acquirente ha selezionato Kryalos SGR quale partner per la valorizzazione dell'immobile. che prevede la riconversione degli spazi ad uso uffici in residenziale e "la riqualificazione degli appartamenti esistenti posizionandoli tra i più alti standard di mercato". L'avvio dei lavori è previsto a settembre 2020.

"Questa operazione - afferma Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos SGR - rientra nella strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Fondo Perseus e ci ha permesso di ottenere un ottimo rendimento per il nostro investitore in un anno e mezzo di gestione, attraverso un asset management attivo e progetti di miglioramento mirati ad accrescere il valore dell'investimento"..

Kryalos, con 6,5 miliardi di euro di immobili in gestione ed un team di 70 professionisti, è uno dei player più attivi del mercato immobiliare italiano. (ANSA).