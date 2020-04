Forza Italia difende Cirio, "riaprire ma in sicurezza"

(ANSA) - TORINO, 29 APR - "Abbiamo letto con stupore chi oggi riporta che Forza Italia sarebbe contraria alla linea prudenziale scelta dal presidente Alberto Cirio per affrontare la Fase 2 della pandemia Covid-19. Altro che fuoco amico verso il Governatore, la posizione dei parlamentari piemontesi azzurri è chiara: l'uscita dal lock down deve avvenire in sicurezza, senza fughe in avanti, tenendo ben presente le peculiarità di ogni singolo territorio e tenendo in considerazione il parere scientifico che ad oggi ci dice di utilizzare estrema cautela".

Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte e i deputati Roberto Rosso, Roberto Pella e Diego Sozzani vicecoordinatori regionali per il partito.

"L'esempio della Germania, che appena allentate le norme sull'autoisolamento ha visto riesplodere i casi, riportandola ai livelli di indice di contagio di marzo, deve convincerci di non affrettare i passi - aggiungono i parlamentari azzurri -. Siamo tutti consapevoli del sacrificio che si chiede ai cittadini e al nostro tessuto produttivo ma qua ci sono in gioco vite umane".

La posizione ufficiale di Forza Italia è, dunque, "una sola: riaprire in sicurezza tentando, per quanto possibile e sappiamo che sarà difficile di non dover riprocedere dopo qualche settimana a un nuovo lockdown". (ANSA).