Fase 2, a Torino ancora sospese Ztl e strisce blu

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Ztl e strisce blu ancora sospese anche in Fase 2 a Torino. Ad annunciarlo, in Commissione consiliare, l'assessora comunale ai Trasporti Maria Lapietra.

"Continueremo a tenere sospeso il pagamento per il parcheggio in zona blu - ha detto - almeno fino al 3 giugno. Per la Ztl centrale pensiamo di sospenderla almeno fino ad agosto per puntare poi verso una Ztl più flessibile". (ANSA).